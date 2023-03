Pronostico Real Madrid-Liverpool, una combo a quota 1.70

L'incubo Real Madrid non sembra aver fine per il Liverpool di Klopp. La squadra di Ancelotti ha vinto in scioltezza per 5-2 ad Anfield nel match d'andata degli ottavi di Champions ipotecando la qualificazione. Restano 90 minuti ai Reds per tentare la remuntada al Bernabeu dove il Real Madrid ha vinto le tre gare del suo girone contro Lipsia, Shakhtar e Celtic.