Pronostici Premier League, il Southampton ospita il Brentford

Il Southampton occupa l'ultimo posto della classifica di Premier League . I " Saints " nel recupero di campionato proveranno a conquistare tre punti molto importanti in chiave salvezza contro un Brentford nono in classifica a quota 38.

La compagine biancorossa nelle ultime 5 gare di campionato ha fatto registrare 2 vittorie (1-0 in casa contro il Leicester e 1-0 sul campo del Chelsea), un pareggio (0-0 all'Old Trafford con il Manchester United) e due sconfitte (1-0 in trasferta contro il Leeds e 2-1 al "St. Mary's Stadium" con il Wolves) mentre le "Api" prima di perdere per 1-0 davanti al pubblico dell'Everton erano riuscite a rimanere imbattute nelle precedenti 4 partite disputate.

Fai ora i tuoi pronostici!

Partita molto equilibrata, scopri il pronostico

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 4 febbraio scorso ed è terminato con il successo casalingo del Brentford per 3-0. A campi invertiti le quote non sbilanciano e propongono la vittoria dei "Saints" a 2.95, la "X" si gioca mediamente a 3.30 mentre il "2" vale 2.45. Da sottolineare però che il Brentford ha vinto soltanto per due volte in trasferta, la doppia chance 1X offerta a 1.55 non si può quindi escludere del tutto.