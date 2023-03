Inter-Juve e Lazio-Roma, i marcatori: ecco i pronostici dello Scomm

Il calcio è uno sport meraviglioso che permette di unire altri due mondi affascinanti: Fantacalcio e Pronostici . Due mondi che trovano un terreno comune alla voce “ Marcatori ”. Per individuare i possibili protagonisti di giornata serve un Tipster d’eccezione: Lo Scomm . Le sue “ dritte ” non sono mai banali e guardano anche in direzione di scelte talvolta rischiose (vedi Bremer nel derby di Torino) ma che... pagano. E anche bene!

Sassuolo-Spezia

Prima dello scorso weekend Davide Frattesi era stato il miglior marcatore del Sassuolo con 6 reti segnate, poi è stato “scavalcato” da Armand Laurientè che di mestiere fa l’attaccante.

Nelle manovre offensive dei neroverdi c’è quasi sempre il suo zampino, anche contro lo Spezia ci si aspetta da lui una prova positiva e condita magari da un gol. La sua quota da marcatore è pari a 5.

Atalanta-Empoli

Rasmus Hojlund è uno dei crack della Serie A. Il ventenne danese ha avuto un impatto super con la Dea, poi nelle ultime settimane un calo, suo e dell’Atalanta. Impossibile però non dargli fiducia contro l’Empoli: il ritorno al gol di Hojlund è un’eventualità offerta a 2.75.

Udinese-Milan

Da tempo è fermo a quota 8 in classifica marcatori. Gli serve il gol per ritrovare il sorriso in una giornata in cui il suo Milan non avrà per squalifica Giroud contro l’Udinese. Il portoghese a segno alla Dacia Arena è un’ipotesi bancata a 3.25.

Fiorentina-Lecce

Contro il Milan Luka Jovic ha messo il timbro sul 2-0 che di fatto ha sigillato il successo viola. La concorrenza interna con Cabral ha stimolato il serbo, che vuole confermarsi anche contro il Lecce. Jovic marcatore è offerto a 2.75.

Lazio-Roma

Un derby è per uomini veri, per capitani e per sergenti: Pellegrini e Milinkovic-Savic. Occhi puntati su di loro, che con una stracittadina da protagonisti possono lasciarsi alle spalle un periodo non esaltante dal punto di vista personale. Uno sguardo alle quote, un gol di Pellegrini alla Lazio vale 6 mentre il serbo in gol è in lavagna a 6.50.

Inter-Juventus

Per il derby d’Italia la scelta non ricade sugli attaccanti. Nelle fila dell’Inter l’adrenalina può garantirla Barella, bancato marcatore a 7. Sponda Juve è Di Maria l’uomo che può far saltare il banco. Una rete del Fideo si gioca a 5.

Torino-Napoli

Partita che si può decidere a centrocampo quella tra Torino e Napoli, lì dove Anguissa fa sempre sentire i suoi muscoli. Non è certo tra i giocatori più reclamizzati nelle fila azzurre se si parla di reti segnate. Per questo la sua quota da goleador è pari a 10 volte la posta! Ci si può fare un pensierino...