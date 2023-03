Serie A, ecco le statistiche di Salernitana-Bologna

Fai ora i tuoi pronostici!

Quote ok per i rossoblù

Nelle ultime due esibizioni i rossoblù hanno raccolto soltanto un punto rallentando la loro corsa mentre la Salernitana viene da una vittoria e due pareggi che hanno contribuito a tenere a distanza di sicurezza la zona retrocessione. Per le quote il Bologna parte con i favori del pronostico ma, carta alla mano, l’esito del match è abbastanza incerto. Da evidenziare che entrambe le squadre hanno la stessa “Somma Gol Finale” preferita. Si tratta della “3” che i granata hanno fatto registrare in 8 occasioni e i rossoblù in 10 delle 26 gare fin qui disputate.