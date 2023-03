I pronostici di Pengwin su Inter-Juve e Lazio-Roma

Alle 18 di domani andrà in scena il sentitissimo derby di Roma, con le due squadre che si giocheranno 3 punti fondamentali per la zona Champions.

La Lazio vuole cambiare rotta

Momento difficile per la Lazio. Dopo la vittoria del Maradona contro il Napoli tutto sembrava andare per il meglio ma la squadra di Sarri la settimana scorsa non è andata oltre lo 0-0 in casa del Bologna ed è stata poi eliminata dalla Conference League per mano dell’Az Alkmaar. Biancocelesti che rimangono al terzo posto ma questa sfida sarà fondamentale per una possibile qualificazione in Champions alla fine della stagione. Felipe Anderson dovrebbe fare il falso nueve, per Ciro Immobile si prospetta al massimo una panchina nelle vesti di capitano motivatore.

Una Roma in fiducia

La Roma dopo la brutta sconfitta della settimana scorsa contro il Sassuolo è riuscita, soffrendo il giusto, a uscire indenne da San Sebastián e ad accedere ai quarti di Europa League. La squadra di Mourinho arriverà a questa sfida con un morale ben diverso rispetto ai cugini e con la voglia di vendicare la sconfitta dell’andata per scavalcare in classifica proprio i biancocelesti.

Un derby è sempre un derby...

Il morale in una partita così sentita e sulla carta equilibrata può essere fondamentale per quanto riguarda l’approccio alla gara. L’assenza di Immobile si sta rivelando pesantissima per i biancocelesti dal punto di vista offensivo e per questo motivo la Roma sembra avere più chances di prendersi i 3 punti in questa gara. Si può optare per un “2DNB” (rimborso in caso di parità) perché, come detto sopra, i giallorossi di Mourinho partono favoriti ma è opportuno coprirsi nel caso non dovessero fare bottino pieno.

Dal derby della Capitale al derby d'Italia

L’Inter dopo la sconfitta a sorpresa rimediata contro lo Spezia ha saputo soffrire, riuscendo in settimana ad eliminare il Porto approdando così ai quarti di Champions. Nerazzurri al secondo posto ma la classifica nelle zone europee è cortissima e la squadra di Inzaghi non può abbassare la guardia. La Juventus dopo la vittoria contro la Samp ha superato il turno in Europa League battendo anche a domicilio il Friburgo. La stanchezza post impegni europei può farsi sentire ma davanti la qualità non manca: Goal.

Udinese-Milan: rossoneri indecifrabili

L'Udinese nell’ultimo turno ha ritrovato i 3 punti, cosa che i friulani non riuscivano a fare addirittura dal 22 di gennaio. Il gruppo di Sottil, dunque, si è rimesso in moto e si presenterà a questa gara con la mente libera vista la posizione di classifica tranquilla, cercando di giocare uno brutto scherzo ai rossoneri.

Pioli che sembrava aver finalmente ritrovato la quadra del suo Milan cambiando modulo ma i rossoneri al momento rimangono una squadra indecifrabile. Tanta fatica in fase offensiva, come visto nello scorso turno contro la Salernitana, e giocatori che non stanno riuscendo a rendere al meglio. Servirà la miglior versione del Diavolo, per prendersi 3 punti pesantissimi vista anche il turno favorevole di campionato.

Per questa sfida scegliamo l’Over 0.5pt+Over 0.5st, dato che ci aspettiamo una gara aperta e con diverse occasioni. Udinese che non scenderà in campo solo per fare da sparring partner ma che indubbiamente potrà soffrire le incursioni degli avanti rossoneri, a cui Pioli chiede di più.

