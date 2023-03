Pronostici Serie A: le quote e le statistiche di Lazio-Roma

A Roma domani non è di certo una giornata come le altre, alle ore 18 allo stadio Olimpico inizia il derby della Capitale. Il confronto tra la Lazio e la Roma mette in palio punti importanti per l’accesso alla prossima edizione della Champions League .

Il club allenato da Maurizio Sarri al momento vanta due punti in più in classifica dei giallorossi (49 a 47). La Lazio si presenta all’appuntamento con la Roma dopo aver pareggiato a Bologna per 0-0 mentre Paulo Dybala e compagni la scorsa settimana non sono riusciti a fermare gli attacchi del Sassuolo (3-4).

Tensione alle stelle, scopri il pronostico del derby

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna a 2.75, la “X” (mai uscita nei precedenti 5 derby di campionato) paga 2.85 mentre il “2” moltiplica la posta per 2.90. Tensione alle stelle, da non escludere la possibilità che l’arbitro fischi un calcio di rigore nel corso dei 90 minuti di gioco. Un gol di una delle due squadre dagli undici metri (la Lazio non batte un calcio di rigore contro la Roma dal lontano 2019) è in lavagna a 6.25 mentre l’opzione opposta (rigore sbagliato) è proposta a 16.

Da notare che l'undici biancoceleste è reduce da 5 No Goal consecutivi e non ha incassato reti nelle ultime 4 partite di Serie A. Il Goal in controtendenza paga 1.90.