Serie A: Inter-Juventus, ecco il pronostico del match

Fai ora i tuoi pronostici!

Un super "ritardo", scopri il pronostico

I numeri fatti registrare in campionato dalle due squadre parlano in maniera molto chiara: i nerazzurri sono gli unici in Serie A a non aver ancora mai pareggiato davanti al proprio pubblico, Lautaro Martinez e compagni con 27 gol realizzati nelle prime 13 gare interne hanno centrato il successo in ben 11 occasioni.

Di norma la “Vecchia Signora” in trasferta non regala spettacolo, i bianconeri lontano dai lidi amici hanno regalato in 10 match su 12 sia l’Under 2,5 che il No Goal. Curiosità: nel ruolino di marcia della Juventus la “combo” X2+Goal non si vede dalla 5ª giornata, un’accoppiata che in questo incontro si trova in lavagna a 3.10.