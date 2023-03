Pronostico Sarmiento-River Plate, Millonarios favoriti nel derby

La squadra allenata da Martin Demichelis ha le quote dalla sua parte ma in gare come questa può succedere di tutto. E l'ultimo precedente...

19 . 03 . 2023 12:23 1 min River PlateSarmientoDemichelis

© Getty Images

Nella notte italiana tra domenica e lunedì, all'1.30, si gioca uno dei derby di Buenos Aires, Sarmiento-River Plate. Match valevole per l'ottava giornata di Liga Profesional argentina. Il River di Martin Demichelis nelle prime sette giornate non ha mai pareggiato (5 vittorie e 2 ko), una rarità per questo campionato. Il Sarmiento ha all'attivo due, vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte con 10 gol segnati e 9 subìti. Sarmiento-River Plate, fai il tuo pronostico Combo X2+Under 2,5, la quota è invitante! Lo scorso anno il Sarmiento vinse 2-1 al Monumental di Buenos Aires, segno che in partite del genere partire favoriti conta fino a un certo punto. Padroni di casa fin qui indecifrabili perchè hanno perso malamente a Junin (davanti al loro pubblico) per 5-3 contro il Barracas Central mentre nell'ultima gara interna hanno liquidato il Rosario con un netto 4-1. Il pronostico di Sarmiento-River Plate è una combo: X2+Under 3,5 a 1.55. Per chi vuole alzare coefficiente di rischio e relativa quota, la X2+Under 2,5 si gioca a 2.07. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui pronostici? Iscriviti Gratis al Gruppo Telegram di GOLLO, il predictor del Tuttosport © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Scommesse

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi