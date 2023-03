Liga Profesional, il pronostico di Newell's-San Lorenzo

Nella stagione 2011-2012 una comparsata alla Roma di Luis Enrique . Oggi El Gringo Heinze è l'allenatore del Newells Old Boys , che stasera alle 22.30 (in Italia) ospita il San Lorenzo . Partita dell'ottava giornata della Liga Profesional , il massimo campionato argentino .

Liga Profesional, fai il tuo pronostico su Newells-San Lorenzo

Newells, tre su tre al Marcelo Bielsa

Dopo le prime sette giornate il San Lorenzo ha 16 punti in classifica contro gli 11 del Newells (8 gol segnati e 7 subìti), fin qui perfetto in casa dove ha vinto le tre gare giocate senza concedere gol a Barracas Central, Banfield e Velez. Fattore campo quindi da fruttare contro un San Lorenzo che ha costruito nel suo stadio il 75% del suo bottino di punti.

Il campionato argentino storicamente è l'habitat naturale degli esiti No Goal e Under 2,5 e anche questo match, sulla carta, si inserisce in questo contesto.

Tra i due paga qualcosa in più il No Goal, per quanto riguarda l'esito 1X2 finale è forse il pareggio a meritare un po' di attenzione in più.