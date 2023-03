Pronostico Ancona-Cesena, Melchiorri sfida Corazza

Il programma del girone B di Serie C corre veloce e viaggia spedito verso la fine della regular season . Lunedì sera (ore 20.30) allo stadio Del Conero si gioca Ancona-Cesena , posticipo della 33ª giornata. Nel turno infrasettimanale i dorici hanno perso 2-1 in casa dell' Imolese , sconfitta amara perchè arrivata al 96' per mano dell'ex Tulli . Cavalluccio in grande spolvero grazie al poker rifilato a una formazione di valore come l' Entella : un 4-0 che rilancia alla grande gli uomini di mister Toscano , mai vittoriosi nelle precedenti quattro giornate (tre pareggi e un ko con la Reggiana capolista ).

Ancona-Cesena, fai il tuo pronostico

All'andata vinse l'Ancona con Spagnoli

Il blackout con l'Imolese non è stato certo il primo per l'Ancona, formazione imprevedibile capace di battere la Reggiana al Del Conero ma poi di incappare in giornate nerissime come contro l'Entella, che in questo stadio ha passeggiato a fine febbraio per 3-0. Curiosità statistica, le ultime 9 gare dei dorici hanno sempre regalato almeno due reti (Over 1,5) ma allo stesso tempo l'Over 3,5 (quattro o più gol in partita) manca all'appello da 13 turni consecutivi. La somma gol 3, con 13 uscite totali, risulta la più "gradita" agli uomini allenati da Colavitto.

Sponda Cesena si registrano due sole sconfitte in sedici trasferte, sono 5 in totale i ko a carico del Cavalluccio uno dei quali è arrivato proprio per mano dell'Ancona che all'andata ha vinto 1-0 con gol di Spagnoli. No Goal e Under 2,5 sono prevalenti nel ruolino di marcia esterno dei romagnoli che, al pari dell'Ancona, non hanno mai fatto registrare il risultato esatto 0-2.

Il Cesena arriva nelle Marche con 54 gol segnati, metà di questo bottino se lo spartiscono due soli uomini, bomber Corazza (16) e Shpendi (11). Nelle fila dell'Ancona Spagnoli ha toccato la doppia cifra con l'Imolese e Federico Melchiorri può fare la differenza in partite come questa (ha già deciso quella contro la Reggiana con una doppietta).

Ci sono le premesse per assistere ad un match emozionante con almeno una rete per parte. In alternativa all'esito Goal occhio al Multigol 2-3 o 2-4, a seconda del coefficiente di difficoltà.