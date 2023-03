Accrington-Plymouth, quote e pronostico del match

Il Plymouth scende di nuovo in campo dopo la vittoria ottenuta sabato scorso in casa contro il Forest Green (2-0). La compagine biancoverde al momento si trova al secondo posto della classifica della League One con 77 punti conquistati in 37 partite, uno in meno dello Sheffield Wed capolista che però ha disputato soltanto 35 incontri.



L'undici allenato da Steven Schumacher parte senza dubbio con I favori del pronostico anche se in trasferta spesso e volentieri tende a subire almeno un gol. Il Plymouth con 27 reti all'attivo e 28 al passivo ha fatto registrare 6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte nelle prime 18 gare esterne del torneo.



L'Accrington, spinto dal tifo del pubblico amico, proverà a conquistare il maggior numero di punti per uscire il prima possibile dalla zona retrocessione. Gli "Stans or Stanley" al "Crown Ground" hanno totalizzato 20 punti (5 successi, 5 pareggi e 8 ko) in 18 match.