Pronostico League One, statistiche e quote di Barnsley-Sheffield Wed

Recupero della 29ª giornata di League One, all'Oakwell il Barnsley, quarto con 69 punti conquistati in 35 partite si appresta a ricevere uno Sheffield Wed che non ha mai alzato bandiera bianca nelle precedenti 23 giornate di campionato.



Il confronto tra le due compagini si preannuncia molto equilibrato, i "Reds" di Michael Duff con i risultati ottenuti nelle ultime 10 gare del torneo (8 vittorie e 2 pareggi) hanno dimostrato a tutti di avere le carte in regola per provare a fermare l'avanzata della capolista.



Il ruolino di marcia interno del Barnsley parla chiaro: Cole e compagni nelle precedenti 3 gare interne hanno trovato la via del gol in ben 10 occasioni, i "Reds" dopo aver battuto per 4-0 il Derby hanno centrato il successo anche contro Portsmouth (3-1) e Plymouth (3-0).