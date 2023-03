Scommesse League Two, quote e pronostico di Mansfield-Grimsby

Riflettori puntati sullo " One Call Stadium " di Mansfield , il club allenato da Nigel Clough dopo aver pareggiato per 1-1 in trasferta contro lo Stockport si appresta a ricevere un Grimsby posizionato nella parte centrale della classifica.

La squadra padrona di casa scenderà in campo con il solo intento di conquistare i tre punti, gli "Stags" con un successo raggiungerebbero il Salford al 7° posto. Il Mansfield nelle prime 16 gare interne del torneo ha fatto registrare 7 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte mentre il Grimsby in trasferta con 8 successi, 1 pareggio e 8 sconfitte viaggia a una media di 1,47 punti a partita.

I padroni di casa partono favoriti

Le quote di questo incontro sorridono al Mansfield, il segno 1 moltiplica la posta per 1.90 mentre la doppia chance X2 si gioca mediamente a 1.80 (il "2" fisso è proposto a 3.80). I padroni di casa davanti al proprio pubblico (29 reti realizzate e 25 subite) hanno centrato l'Over 2,5 in 10 occasioni, la "combo" 1X più Over 1,5 al triplice fischio dell'arbitro è in lavagna a circa 1.65.