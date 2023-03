Pronostico Bosnia-Islanda, quote favorevoli a Dzeko e compagni

Le partite di qualificazione a Euro 2024 sono il piatto forte del palinsesto di metà settimana. Al via le prime partite dei gironi, tra queste anche Bosnia-Islanda in programma a Zenica. Le due nazionali sono state sorteggiate nel gruppo J con altre quattro selezioni, tra cui il Portogallo di Ronaldo che è la grande favorita. Per il secondo posto che qualifica alla fase finale in Germania, oltre alla Slovacchia, sono in lizza anche Bosnia e Islanda, più defilate nei pronostici Lussemburgo e Liechtenstein.

Bosnia-Islanda, fai il tuo pronostico

Se la Bosnia è quella vista in Nations League...

Le ultime apparizioni della Bosnia sono state a settembre in Nations League dove Dzeko e compagni hanno chiuso al primo posto il loro girone, battendo in casa Montenegro, Finlandia e Romania.

L'Islanda è scesa in campo in amichevole a inizio gennaio facendo registrare un pari per 1-1 con l'Estonia e un ko contro la Svezia in campo neutro (Portogallo).

La Bosnia proverà a sfruttare il fattore campo per partire con tre punti e le quote danno fiducia a Dzeko e compagni. Il segno 1 finale è offerto a 1.80, in alternativa occhio alla combo 1X+Over 1,5.