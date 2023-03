Il pronostico di Italia-Inghilterra: quote equilibrate al Maradona di Napoli

L'ultimo Italia-Inghilterra è andato in scena in Nations League (23 settembre 2022) ed è stato deciso da un gol di un giocatore del Napoli, Raspadori. E da Napoli parte la corsa azzurra verso la fase finale degli Europei, che si disputerà in Germania nel 2024. Per entrambe si tratta del primo impegno ufficiale del 2023, l'Inghilterra aveva chiuso il 2022 perdendo contro la Francia ai quarti del Mondiale mentre l'Italia di Mancini, a novembre, era uscita sconfitta dall'amichevole disputata in casa dell'Austria per 2-0.