Rabiot contro Depay: il pronostico di Francia-Olanda

A Saint Denis venerdì sera (ore 20.45) scende in campo il meglio del gruppo B delle qualificazioni agli Europei del 2024. Di fronte due "vittime" della cavalcata trionfale dell' Argentina ai Mondiali in Qatar: la Francia , finalista perdente, e l' Olanda che contro Messi e compagni si è arresa ai rigori nei quarti di finale.

Francia-Olanda, fai il tuo pronostico

Ipotesi X primo tempo oppure...

Trattandosi del primo impegno ufficiale a distanza di oltre tre mesi le incognite non mancano. La Francia aveva fatto vedere la parte peggiore di sè in Nations League (una sola vittoria, due pareggi e tre sconfitte) al contrario di una scintillante Olanda (in vetrina un 4-1 rifilato al Belgio) che si è guadagnata il pass per le Finals del torneo in programma a giugno.

La Francia solitamente non fallisce i grandi appuntamenti e davanti al suo pubblico vorrà partire col piede giusto in questa nuova avventura. La solida Olanda vista sui campi qatarioti però può tenere testa almeno un tempo agli uomini di Deschamps (per le quote favoriti).

Il pronostico di Francia-Olanda è dunque X primo tempo, in alternativa occhio alla combo Under 1,5 primo tempo+Over 0,5 secondo tempo a quota 1.65.