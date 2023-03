Qualificazioni Europei: Svezia-Belgio, il pronostico del match

Il Mondiale andato in scena nel 2022 in Qatar è soltanto ormai un vecchio ricordo. Svezia e Belgio ora sono pronte a scendere in campo per disputare la prima gara valida per le qualificazioni ad Euro 2024 .

Alla “Friends Arena” di Solna la Nazionale scandinava proverà a dare continuità agli ottimi risultati ottenuti nelle precedenti 4 gare amichevoli disputate. La Svezia dopo aver battuto in trasferta il Messico (2-1) grazie alle reti di Marcus Rohden e Mattias Svanberg è riuscita a centrare il successo anche nei match contro Algeria (2-0), Finlandia (2-0) e Islanda (2-1).

Il Belgio con lo “0-0” fatto registrare in Qatar contro la Croazia invece ha messo la parola “fine” all’era di Roberto Martinez. I “Diavoli Rossi” ora con Domenico Tedesco (ex tecnico del Lipsia) in panchina vorranno senza dubbio iniziare questo cammino con il piede giusto.

Tra i tanti giocatori presenti nella lista dei convocati della Svezia spiccano i nomi di Dejan Kulusevski, Emil Forsberg e l’immortale Zlatan Ibrahimovic mentre tra le fila del Belgio non possono di certo mancare all’appello Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne e Yannick Carrasco.

Fai ora i tuoi pronostici!

"Diavoli Rossi" favoriti, scopri il pronostico

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte della Nazionale ospite, il segno 2 al triplice fischio dell’arbitro è proposto a circa 2.20 mentre un’eventuale vittoria degli scandinavi si gioca mediamente a 3.40. Entrambe le Nazionali non giocano una partita da oltre due mesi, la possibilità che la sfida in programma a Solna termini in parità moltiplica la posta per 3.45.

Curioso notare come l’undici belga nelle precedenti cinque gare disputate sia riuscito a trovare la via del gol soltanto in due occasioni. Il Belgio, Nazionale famosa soprattutto per il suo potenziale offensivo, non segna più di due reti nello stesso match dal lontano 8 giugno 2022 (6-1 contro la Polonia). In questo incontro l’Over 1,5 Ospite in controtendenza è in lavagna a 2.25 mentre la “combo” che lega la doppia chance X2 al l’Over 1,5 si gioca a circa 1.80.

Interessante l’opzione che vede il Belgio vincere almeno un tempo di gioco, l’esito “Squadra 2 vince almeno un tempo: Si” è proposta a 1.62.