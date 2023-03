Quote Spagna-Norvegia, scandinavi a Malaga senza Haaland

Spagna-Norvegia, fai il tuo pronostico

Il segno 2 paga quasi sette volte più dell'1

Anche le quote la pensano alla stessa maniera con il “2” che paga quasi sette volte di più rispetto all’1. Un divario enorme frutto della differenza tra le due nazionali sotto il profilo tecnico anche se i risultati conseguiti dalle due squadre non risultano troppo brillanti per entrambe.

Le “Furie Rosse” sono infatti reduci da un Mondiale in Qatar pieno di ombre: una sola vittoria all’esordio per 7-0 contro il Costa Rica grazie alla quale (la differenza reti è stata decisiva) ha superato la fase a gironi visto che poi sono arrivati un pareggio con la Germania e un ko con il Giappone che hanno preceduto l’eliminazione per mano del Marocco.

L’undici scandinavo viene da due sconfitte contro Slovenia e Serbia in Nations League a cui hanno fatto seguito una vittoria e un pareggio nelle due amichevoli contro Irlanda prima e Finlandia poi. Nel nuovo millennio cinque gli scontri diretti tra le due nazionali con una vittoria di misura per la Norvegia a Euro2000 in Olanda a cui vanno aggiunte, in successione, tre vittorie iberiche e un pareggio a Oslo (1-1) nei gironi di qualificazione agli “Europei” del 2004 e 2020.