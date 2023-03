Pronostico Malta-Italia, gli Azzurri possono conquistare i 3 punti

Il cammino dell' Italia verso i prossimi Europei non è iniziato nel migliore dei modi. La Nazionale allenata da Roberto Mancini nella prima gara del gruppo C ha perso per 2-1 in casa contro l 'Inghilterra . Agli Azzurri non è bastato il gol nella ripresa firmato da Mateo Retegui per ribaltare lo "0-2" inglese del primo tempo (a segno Declan Rice al 14' e Harry Kane al 44').

L'Italia ora si appresta a volare a Malta per sfidare la selezione allenata da Michele Marcolini che all'esordio ha perso per 2-1 contro la Macedonia del Nord.

Fai ora i tuoi pronostici!

Il "2" non sembra in discussione, scopri il pronostico

Almeno sulla carta la trasferta in programma al "Ta'Qali National Stadium" non dovrebbe risultare proibitiva per gli Azzurri. Il divario tecnico tra le due formazioni è tale da poter permettere a Marco Verratti e compagni di avere la meglio sugli avversari e portare a casa i tre punti.

Gli ultimi quattro precedenti tra le due Nazionali parlano in maniera molto chiara: l'Italia ha sempre centrato il successo al triplice fischio dell'arbitro, gli Azzurri con un doppio 1-0 e 2-0 hanno sempre fatto registrare la "combo" che lega l'Under 2,5 al No Goal. In questo incontro l'accoppiata 2+No Goal moltiplica la posta per circa 1.55.