Qualificazioni Europei: il pronostico di Inghilterra-Ucraina

Anche per l'Ucraina è giunto il momento di scendere in campo per cercare di strappare il prima possibile il pass valido per la qualificazione agli Europei di Germania 2024. L'esordio per Yarmolenko e compagni non sarà dei più semplici, a Wembley li aspetta l'Inghilterra di Gareth Southgate che soltanto pochi giorni fa è riuscita a conquistare i 3 punti contro l'Italia di Roberto Mancini.

Per la Nazionale gialloblù le ultime esibizioni, tutte in Nations League, sono state una vera e propria altalena di risultati con un bilancio totale di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta contro avversari certamente non troppo qualitativi, come Armenia, Scozia e Irlanda. Fai ora i tuoi pronostici! Inglesi favoriti ma occhio alle sorprese

Dando un rapido sguardo alle quote si nota subito che per l'Ucraina la sfida contro gli inglesi non sarà di certo una semplice passeggiata. La vittoria di Harry Kane e soci paga solamente 1.30 mentre la doppia chance X2 è proposta a circa 3.95. Da non escludere il Goal, l'Ucraina è riuscita a realizzare esattamente una rete in due degli ultimi tre confronti disputati sul campo dell'Inghilterra.