Svizzera-Israele, il pronostico: l'Over 2,5 vale 1.65

Tra le nazionali più convincenti viste all'opera nella prima giornata delle qualificazioni europee c'è la Svizzera di Yakin. Gli elvetici hanno battuto 5-0 la Bielorussia, ripartendo alla grande dopo l'umiliante 1-6 col Portogallo che aveva sancito l'eliminazione dal Mondiale in Qatar. Il secondo avversario sarà Israele, che da favorito non è andato oltre l'1-1 contro la selezione kosovara.

Svizzera-Israele, fai il tuo pronostico

Israele, nove esiti Goal di fila

Per le quote l'esito del match è a senso unico tanto che la vittoria della Svizzera non arriva a quota 1.40. Rispetto alla fragile Bielorussia però la squadra di Hazan ha qualche risorsa in più, vedi Monor Solomon, esterno d'attacco che sta facendo le fortune del Fulham e che contro il Kosovo ha sfornato l'assist per il gol di Peretz.

Un po' di statistiche. Le ultime nove partite giocate da Israele hanno fatto registrare l'esito Goal mentre la Svizzera non pareggia da un anno intero, 1-1 in amichevole contro il Kosovo... appena affrontato da Israele.

Alla luce dei dati sopra riportati l'Over 2,5 si candida all'uscita ed è anche ritenuto probabile dai bookie, che lo bancano circa a 1.65. Il consiglio per Svizzera-Israele è il Multigol Casa 2-4.