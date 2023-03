Cheltenham-Sheffield Wed, ecco il pronostico del match

La squadra allenata da Darren Moore ora si trova al secondo posto con 78 punti, due in meno del Plymouth capolista che però ha disputato una gara in più. Domani sera lo Sheffield Wed con una vittoria al "Whaddon Road" di Cheltenham (recupero della 26ª giornata di League One) potrebbe quindi riconquistare nuovamente la vetta della classifica.

Nonostante il Cheltenham sia riuscito a totalizzare ben 10 punti nelle precedenti 4 gare del torneo (tre vittorie contro Fleetwood, Peterborough ed Exeter e un pareggio con il Lincoln) non sembra poter godere dei favori del pronostico. Un'eventuale vittoria dei padroni di casa è proposta mediamente a 4.95 mentre il successo dello Sheffield Wed moltiplica la posta per circa 1.65.

Poche reti in vista al novantesimo, scopri il pronostico

Il confronto tra le due compagini non dovrebbe terminare con moltissime reti al novantesimo. Il Cheltenham nelle 18 gare disputate davanti al proprio pubblico (17 gol realizzati e 21 subiti) ha fatto registrare per 11 volte l'Under 2,5 e 12 volte il No Goal mentre lo Sheffield Wed (22 reti all'attivo e 14 al passivo in 18 trasferte) lontano dai lidi amici ha centrato in 13 occasioni l'Under 2,5 e in 12 il No Goal. Difficile poter ipotizzare la terza sconfitta consecutiva da parte dei biancoblù, la "combo" che lega la doppia chance X2 al Multigol 1-3 è in lavagna a circa 1.80.