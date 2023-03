Champions League femminile, quote e pronostico di Wolfsburg-Psg

Pronostico rispettato. Grazie ad un calcio di rigore trasformato da Janssen al 62’, il Wolfsburg si è aggiudicato il primo round dei quarti di Women’s Champions League. Risultato che avvantaggia notevolmente le tedesche in ottica qualificazione. Oggi, all’AOK Stadion, alla squadra seconda in classifica nel campionato tedesco femminile (è appena stata sorpassata in vetta dal Bayern), basterà un pareggio per entrare tra le migliori quattro d’Europa.