Championship: ecco il pronostico di Burnley-Sunderland

Venerdì sera soltanto una delle due squadre che scenderanno in campo al "Turf Moor" sarà veramente intenzionata a conquistare I tre punti. Il Burnley, capolista con 83 punti conquistati in 37 partite, nonostante stia dominando il campionato non può ancora permettersi di festeggiare la promozione matematica in Premier League.