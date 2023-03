Gilardino sfida Inzaghi, il pronostico di Genoa-Reggina

Gilardino contro Inzaghi , Strootman contro Menez , più semplicemente Genoa-Reggina . La 31ª giornata di Serie B scatta alla grande con l'anticipo serale al Ferraris . I liguri sono secondi in classifica , i calabresi (8 ko negli ultimi 10 turni) sono al settimo posto e devono fare attenzione a non scivolare fuori dalla zona playoff .

Reggina a segno nelle ultime nove trasferte

Partita molto importante per entrambe e anche interessante per le statistiche fatte registrare dalle due squadre. Il Genoa di Strootman viene da cinque No Goal di fila con zero gol subìti. Alla Reggina, squadra regina dell'Over 2,5 in Serie B, il compito di scardinare il muro ligure.

Capitolo parziale/finale. Da ben 21 turni a questa parte la Reggina di Menez non colleziona l'accoppiata 1/1, un "ritardo" davvero considerevole. Da registrare poi che i calabresi hanno un solo pareggio all'attivo in trasferta, per 1-1 in casa del Cagliari, con le ultime nove trasferte consecutive che hanno visto gli amaranto andare sempre a segno minimo una, massimo due volte.

Tanti dunque gli spunti utili per le scommesse su Genoa-Reggina. Uno sguardo alle quote assegnate ad alcuni esiti sopra menzionati. Il parziale/finale 1/1 si gioca a 2.65 mentre il Multigol Ospite 1-2 (Reggina a segno minimo una, massimo due volte) è in lavagna a 1.80.