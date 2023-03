Scommesse Ligue 1, ecco il pronostico di Marsiglia-Montpellier

Il programma della 29ª giornata di Ligue 1 si apre al " Vélodrome " con la sfida tra il Marsiglia e il Montpellier . La squadra allenata da Igor Tudor prima della sosta per gli impegni della Nazionali ha battuto per 2-1 in trasferta il Reims , un risultato importante che ha permesso all' Olympique di portarsi a meno 7 dal Psg capolista.

I risultati ottenuti dal Marsiglia nelle ultime settimane mettono in risalto un dato, l'undici biancoceleste non ha mai centrato il segno 1 nelle precedenti 9 gare del torneo. Nel dettaglio Alexis Sanchez e compagni hanno fatto registrare per due volte la "X" (1-1 con il Monaco e 2-2 con lo Strasburgo) e per due volte il "2" (1-3 con il Nizza e 0-3 con il Psg) in casa e in 5 occasioni su 5 il "2" in trasferta (5 vittorie ottenute sui campi di Nantes, Clermont, Tolosa, Rennes e Reims).

Fai ora i tuoi pronostici!

Marsiglia favorito ma... scopri il pronostico

Lo scenario che vede il Marsiglia vincere questo incontro è in lavagna solamente a 1.43. Una quota che può essere alzata provando ad accoppiare la doppia chance 1X all'esito Goal (la "combo" è offerta a circa 2.15). Il Montpellier in trasferta non parte di certo con i favori del pronostico ma visti i recenti risultati fatti registrare dall'undici arancioblù (5 successi e 1 pareggio nelle ultime 6 giornate di Ligue 1) è giusto dare un pizzico di fiducia anche alla squadra ospite.