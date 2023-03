Scommesse Serie B, Cagliari favorito contro il Sudtirol

Il Cagliari di Ranieri non vuole fermarsi, il Sudtirol di Bisoli (imbattuto da 11 giornate di fila) neanche. Il primo sabato di aprile regala una bella sfida con risvolti importanti in ottica playoff .

Cagliari-Sudtirol, fai il tuo pronostico

Il pronostico sul primo gol del match

Il Sudtirol è partito come outsider, poi da rivelazione è ulteriormente salito di Status in quanto candidato ad un posto nei playoff. Vietato abbassare la guardia però, visto che il Cagliari in casa non perde da 12 gare (7 vittorie e 5 pareggi) e prima della sosta era tornato a vincere anche in trasferta, calando il poker contro la Reggina.

Il Sudtirol segna e subisce poco, il dato delle ultime sette trasferte è eclatante: sempre No Goal e Under 2,5 per gli uomini di Bisoli. All'andata il match finì in parità, 2-2. Il consiglio per Cagliari-Sudtirol è la combo 1X+Multigol 1-4 a 1.48 oppure l'opzione "Segna gol 1: Team 1" a quota 1.70.