Serie A, 28 giornata: ecco tutti i pronostici di Pengwin

Alle ore 20.45 di domenica sera allo stadio Maradona andrà in scena una sfida che può avvicinare molto i padroni di casa alla grande festa anticipata. Per il Milan però ora è piena lotta Champions .

Napoli, che volto hai senza Victor?

Notizia calda post nazionali è lo stop di Osimhen, costretto a saltare questo big match. I numeri della formazione allenata da Spalletti quest’anno sono fantastici e la pratica campionato sembra ormai procedere tranquillamente verso l’archiviazione. Ma senza il suo bomber di riferimento come si comporteranno i compagni in campo? Sarà curioso scoprirlo, quel che è certo è che il Napoli non vuole fallire ancora dopo la recente sconfitta interna rimediata contro la Lazio di Sarri (0-1).

Al Milan servono punti

Diversa la situazione in casa Milan che nelle ultime settimane ha seriamente messo in discussione il proprio piazzamento nelle prime quattro e tutto può dirsi fuorchè tranquillo e sereno. Sarà fondamentale provare a invertire un trend decisamente negativo che ha visto i rossoneri perdere ben 4 delle ultime cinque trasferte. Per farlo sarà indispensabile ritrovare un Leao troppo poco brillante in questo avvio 2023.

Nessuno vuole perdere!

Nonostante l’assenza del bomber nigeriano, Spalletti può contare su un roster di calciatori capaci di esprimersi molto bene. C’è una chiara idea di gioco e più volte in questa stagione il Napoli ha dimostrato di saper fare a meno di chiunque. Non dovrebbe essere una gara a senso unico, queste due formazioni negli ultimi anni si sono fronteggiate sempre con tanto equilibrio. Il pronostico 1X+Multigol 1-4 è quello che maggiormente rispecchia la convinzione di un match bello, equilibrato ma pur sempre a favore del Napoli.

Juventus-Verona: bianconeri, solo la vittoria

Allegri sa che prima del tour de force dettato dagli impegni in Europa bisogna approfittare di una gara come questa per portare a casa i tre punti. Bianconeri costretti a vincere pur con qualche assenza di troppo. Segno 1 fisso e attenzione al ritorno al gol di Vlahovic anche in campionato, dopo aver già timbrato sia in Europa League che con la nazionale serba.

Cremonese-Atalanta, la Dea cerca continuità

Dopo aver ritrovato finalmente la vittoria nell’ultima gara prima della pausa contro l’Empoli in casa, gli uomini di Gasperini vorranno proseguire la corsa bissando in trasferta a Cremona. Gara abbordabile contro una formazione che ha perso 9 delle 13 gare disputate in casa e si trova attualmente all’ultimissima posizione in classifica senza troppe speranze. 2 fisso con attenzione particolare al rapace Hojlund, anche lui come Vlahovic caldissimo e voglioso di continuare ad incidere.

