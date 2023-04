Pronostico Monza-Lazio, ok la "combo" X2+Over 1,5 al 90'

"Vola un'aquila nel cielo" cantano i tifosi di una Lazio che vola... al secondo posto in classifica dopo il successo ottenuto nel derby contro la Roma (1-0). La squadra allenata da Maurizio Sarri ora sulle ali dell'entusiasmo proverà a conquistare i tre punti anche sul campo di un Monza che naviga tranquillo nella parte centrale della classifica. La compagine biancoceleste nelle precedenti 5 giornate di campionato non solo non ha mai perso ma non ha neanche mai subito gol, Luis Alberto e compagni dopo aver perso per 2-0 contro l'Atalanta hanno fatto registrare 4 vittorie (2-0 con la Salernitana, 1-0 con la Sampdoria, 1-0 a Napoli e il già citato 1-0 con la Roma) e un pareggio a reti bianche contro il Bologna.