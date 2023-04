Scommesse Serie A, ecco il pronostico di Roma-Sampdoria

Riflettori puntati sullo stadio Olimpico di Roma dove domani pomeriggio (ore 18) andrà in scena la sfida tra l'undici allenato da José Mourinho e la Sampdoria di Dejan Stankovic . La compagine capitolina dopo aver perso in rapida successione contro Sassuolo (4-3) e Lazio (1-0) si trova ancora nelle condizioni di potersi qualificare alla prossima edizione della Champions League . Lorenzo Pellegrini e compagni si trovano soltanto a un punto di distanza dal quarto posto.

La Roma davanti al proprio pubblico con 17 gol fatti (1,3 reti di media realizzate a partita) e 9 subiti ha fatto registrare 8 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte mentre la Sampdoria (penultima) in trasferta è riuscita a totalizzare soltanto 8 punti (2 successi, 2 pareggi e ben 9 sconfitte).

Tante assenze in difesa nei giallorossi

La Roma parte con i favori del pronostico ma viste le assenze difensive di Ibanez, Mancini e Kumbulla dovrà mantenere alta la concentrazione se non vorrà rischiare seriamente di subire gol. Il segno 1 è in lavagna solamente a 1.45, il pareggio si gioca a 4.30 mentre il "2" blucerchiato paga mediamente 7.60. Interessante la "combo" che lega il Multigol Casa 1-3 al Multigol Ospite 1-2 in lavagna a 2.45. Il "semplice" Goal è proposto invece a 2.25.