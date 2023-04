Serie A, Empoli-Lecce: statistiche e consigli per le scommesse

Per Empoli e Lecce la sosta è arrivata nel momento propizio: quattro ko di fila per entrambe. L'intento comune è di rimettersi in marcia e conquistare quei punti che mancano per blindare la salvezza .

Empoli-Lecce, fai il tuo pronostico

Chi sblocca il match? Empoli favorito



Gol realizzati, posizione di classifica e statistiche: molti gli elementi che avvicinano toscani e salentini. L'Empoli è 14° in classifica, un punto più su rispetto ai giallorossi. Entrambe sono andate a segno 24 volte, con l'Empoli che ha incassato 4 reti in più (36 in totale) rispetto al Lecce (32). Inoltre, siamo in presenza delle regine del campionato in fatto di uscite dell'Under 2,5: 19 il Lecce, 18 l'Empoli.

Per le quote è in arrivo un altro match combattuto e con massimo due reti: a 1.57 l'Under 2,5, a 2.27 l'Over. I consigli? Il Multigol Casa 1-2 a 1.55 e il "Segna Gol 1 Team 1" a 1.90.