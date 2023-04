Scommesse Coppa Italia, Juventus-Inter: il pronostico e le statistiche del match

Andata della semifinali di Coppa Italia , all' Allianz Stadium di Torino scendono in campo due squadre che se giocassero soltanto in campionato non potrebbero di certo ritenersi soddisfatte dei risultati ottenuti fin qui.

Da una parte c'è la Juventus che a causa anche di una penalizzazione di 15 punti occupa il settimo posto in classifica mentre dall'altra c'è l'Inter di Simone Inzaghi, un club che nelle precedenti 5 gare di Serie A ha conquistato soltanto 3 punti contro il Lecce. I nerazzurri nelle restanti 4 partite di campionato hanno sempre perso di misura contro Bologna (1-0), Spezia (2-1), Juventus (1-0) e Fiorentina (1-0).

Fermare la "Vecchia Signora" nei lidi amici non sarà di certo un'impresa semplice per l'undici nerazzurro. Al momento tra le due squadre è proprio quella allenata da Massimiliano Allegri che sta dimostrando di essere più in forma. Adrien Rabiot e compagni dopo aver perso per 1-0 a Roma hanno fatto registrare 5 vittorie consecutive nelle successive 5 sfide ufficiali disputate. Nel dettaglio I bianconeri hanno battuto per due volte il Friburgo in Europa League (1-0 in casa e 2-0 in trasferta) e hanno conquistato 9 punti in campionato contro Sampdoria (4-2), Inter (1-0) e Verona (1-0).

Quote ok per i bianconeri, scopri il pronostico

Numeri alla mano si nota subito come la Juventus in questa stagione abbia vinto ben 18 incontri ufficiali con 1 o 2 gol di scarto. Le quote di questo match pendono leggermente dalla parte del club bianconero, il segno 1 paga mediamente 2.33, il segno X si gioca a circa 3.30 mentre il "2" è in lavagna a poco meno di 3.20.

I padroni di casa dovranno sfruttare al meglio il fattore campo per non dover rischiare di dover ribaltare il risultato nella gara di ritorno. La "combo" 1X+Multigol 1-3 moltiplica la posta per 1.95 mentre il Multigol Casa 1-2 è proposto a 1.55.

Dusan Vlahovic dopo aver realizzato tre gol nelle recenti due partite disputate con la Nazionale serba è rimasto a secco nei 30 minuti di finali della sfida con il Verona. La possibilità che il numero 9 bianconero riesca a mettere la sua firma in questo incontro triplica una qualsiasi puntata.