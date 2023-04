Scommesse Premier League, il pronostico di Leicester-Aston Villa

La disperazione del Leicester si incrocia con la grande fiducia dell'Aston Villa di Emery nel recupero della settima giornata di Premier League. Le Foxes sono in piena zona retrocessione dopo il sanguinoso ko rimediato nell'ultimo turno contro il Crystal Palace di Hodgson. I Villans invece sono andati ad acuire la crisi del Chelsea sbancando Stamford Bridge per 2-0.

Leicester-Aston Villa, fai il tuo pronostico

All'andata ben sei reti totali

Con la terza peggior difesa del campionato e con tredici gare di fila con almeno un gol subito non si va lontano, anzi, si va... in Championship. Il Leicester ha bisogno di ritrovare un minimo di solidità per tornare a festeggiare una vittoria fondamentale per la salvezza. Due mesi fa, nel match di andata, le Foxes vinsero 4-2 al Villa Park di Birmingham anche se la squadra di Emery nelle ultime cinque giornate ha ottenuto ben 13 punti e incassato un solo gol.

Le motivazioni sono tutte per il Leicester ma anche la pressione, a differenza di un Aston Villa che può fare la sua partita senza l'assillo del risultato.

Le quote accordano una leggera preferenza al Leicester ma come fidarsi di quella difesa? Meglio forse il Goal o, in alternativa, il Multigol Casa 1-2.