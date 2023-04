Cremonese-Fiorentina, le quote sorridono ai viola

Nella cornice dello stadio " Giovanni Zini " di Cremona è tutto pronto per dare il via all'andata delle semifinali di Coppa Italia . La Cremonese di Davide Ballardini arriva all'appuntamento con i viola dopo aver eliminato prima il Napoli ai calci di rigore e poi la Roma grazie al penalty siglato da Cyriel Dessers e all'autogol realizzato da Zeki Celik . Il cammino della Fiorentina invece si è incrociato prima con la Sampdoria (1-0) e poi con il Torino (2-1).

La Cremonese, ultima in classifica nel campionato di Serie A, non vince un incontro ufficiale dal 28 febbraio scorso (2-1 con la Roma) mentre nelle successive 4 gare disputate i grigiorossi hanno fatto registrare un pareggio e tre sconfitte. Uno di questi tre ko è avvenuto proprio allo "Zini" contro la Fiorentina che con i gol messi a segno da Rolando Mandragora e Arthur Cabral è riuscita senza grossi problemi a conquistare i tre punti.

La squadra allenata da Vincenzo Italiano è reduce (match di Europa League compresi) da 10 risultati utili consecutivi e nelle precedenti 5 partite disputate ha incassato solamente una rete sul campo del Sivasspor.

La Fiorentina parte con i favori del pronostico

Dando un rapido sguardo alle quote di questo match si nota subito una cosa, la Fiorentina è la squadra favorita per la vittoria al novantesimo. Il segno 2 moltiplica la posta per 1.77 mentre la "combo" che lega la doppia chance X2 al Multigol 2-5 è proposta mediamente a 1.60.

Come è già accaduto nell'ultimo confronto tra le due compagini non si può escludere il "pacchetto" che comprende i seguenti risultati esatti: "0-1; 0-2; 1-2" in lavagna a 2.90.