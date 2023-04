Scommesse Serie C, il pronostico e le statistiche di Reggiana-Fermana

L'appuntamento è fissato per giovedì 6 aprile alle ore 20:30, al "Mapei Stadium" la Reggiana di Aimo Diana si prepara a ricevere la Fermana di Stefano Protti. Le due squadre lottano per obiettivi completamente differenti, i granata al momento sono secondi in classifica ma con gli stessi punti dell'Entella capolista (i biancocelesti occupano la prima posizione in virtù dei risultati favorevoli ottenuti negli scontri diretti con la Reggiana) mentre l'undici gialloblù essendo undicesimo dovrà cercare di ottenere i tre punti per cercare di raggiungere il 10° posto (ultimo utile per partecipare ai playoff promozione) occupato dal Rimini.