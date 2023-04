Rimini-Fiorenzuola, ecco il pronostico del match

Nel girone B di Serie C il programma della 36ª giornata di campionato mette a confronto il Rimini , decimo con 45 punti, e il Fiorenzuola tredicesimo a quota 39. Entrambe le compagini non stanno attraversando un grandissimo periodo, i biancorossi nelle precedenti 5 gare disputate al " Romeo Neri " hanno fatto registrare 2 pareggi e 3 sconfitte (4 gol all'attivo e 6 al passivo) mentre i rossoneri nelle ultime 5 trasferte hanno totalizzato soltanto 3 punti (3 pareggi e 2 ko con 3 reti realizzate e 7 subite).

Fai ora i tuoi pronostici!

Biancorossi favoriti, scopri il pronostico

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte dei padroni di casa che motivazioni alla mano (il Rimini deve difendere l'ultimo posto valido per la partecipazione ai playoff promozione) non possono permettersi di sbagliare ancora. Il segno 1 paga mediamente 2.10 mentre la "combo" 1X+Multigol 1-3 si gioca a circa 1.90.