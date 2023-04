Pronostici Liga, il Siviglia di Ocampos è favorito contro il Celta

Stagione travagliata per il Siviglia, caratterizzata da cambi di allenatore e dal rischio di retrocedere in Segunda Division. La squadra oggi allenata dal basco Mendilibar cerca i tre punti contro il Celta Vigo per assicurarsi una classifica più tranquilla. L'anticipo della 28ª giornata di Liga si gioca venerdì sera alle 21.