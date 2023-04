Marcatori Serie A: Lukaku, Dybala e... ecco chi segna secondo Lo Scomm

I consigli dello Scomm non sono mai banali e i suoi followers (oltre 300mila lo seguono sul suo profilo Instagram ) lo sanno bene. Altrimenti non si centrano marcatori come Shomurodov e Wijnaldum con quote - rispettivamente - da 4 e 6 volte la posta. Anche questa settimana il tipster va a caccia di sorprese (il periodo è quello giusto) e, visto che l’obiettivo è sempre quello di fare centro, indica anche marcatori sulla carta più probabili come...

Salernitana-Inter

Il gol in Coppa Italia contro la Juve è servito a Lukaku per lasciarsi alle spalle gli errori commessi sottoporta contro la Fiorentina. Il belga vuole tornare a esultare anche in Serie A, il modo migliore per ricaricarsi in vista del Benfica. A quota 2.50 ci si può fare più di un pensiero: dietro i campani non sono irreprensibili.

Lecce-Napoli

Testa al Lecce, poi si pensa al Milan in Champions. Al Via del Mare Spalletti punta sulla velocità di Lozano e il messicano può fare la differenza con i suoi strappi. Un suo gol si gioca a 3.50, un assist di “Chucky” paga 5.

Milan-Empoli

Dopo il partitone col Napoli Rafa Leao è chiamato a confermarsi contro l’Empoli. Al Castellani il portoghese sfoderò una di quelle prestazioni che fanno gongolare i fantacalcisti: assist e gol. Una fiche su “Leao Marcatore Sì”, a quota 2.50, la si può piazzare.

Fiorentina-Spezia

La Fiorentina è lanciatissima ma per Nzola sarà uno stimolo in più a far bene. L’attaccante spezzino torna dopo la squalifica che gli ha fatto saltare la Salernitana, con l’obiettivo di segnare il gol numero 13 del suo ottimo campionato. Sorpresa ma non troppo, di certo la sua quota da goleador è invitante: 4.50.

Atalanta-Bologna

Ademola Lookman ha messo il punto esclamativo sul successo dell’Atalanta a Cremona. In campionato, nel suo stadio, non segna però dal 28 gennaio scorso: gol del 2-0 alla Sampdoria. Il nigeriano può rompere il “digiuno” casalingo contro il Bologna, che sbarca a Bergamo per giocarsela a viso aperto. Lookman a segno in qualsiasi momento del match è un’ipotesi da 2.75 volte la posta.

Torino-Roma

La Roma è squadra che fa molto affidamento sui calci piazzati e così dovrebbe essere anche contro il Torino. Partita che si preannuncia combattuta, in cui saranno le giocate dei singoli a fare la differenza. Dybala è il faro della Roma, sempre più difficile per Mourinho rinunciare alla Joya. Una rete dell’argentino contro i granata vale 3.50.

Lazio-Juventus

Non è un’annata indimenticabile per Vlahovic, che però ha tutto un finale di stagione per ritagliarsi un ruolo da protagonista con la Juve. In campionato il prossimo step è la Lazio, il serbo è pronto a caricarsi la sua squadra sulle spalle. Quota 3.50 per la possibilità di vederlo esultare all’Olimpico.