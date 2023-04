L'Udinese riceve il Monza, ecco le statistiche e il pronostico del match

Il match dell’ora di pranzo della 29ª giornata di serie A è Udinese - Monza , sfida tra formazioni di metà classifica che non hanno troppe preoccupazioni anche se i friulani, in teoria, avrebbero ancora chances di agganciare il posto che vale la Conference League . Con i brianzoli a super distanza di sicurezza dalla zona retrocessione potrebbe quindi venir fuori un match giocato a viso aperto con entrambe le formazioni anche un po’ spregiudicate nella caccia ai tre punti.

Bianconeri favoriti al novantesimo

L’Udinese in casa ha vinto finora quattro volte proprio come quattro sono le vittorie del Monza in trasferta. Unica differenza sono le reti realizzate e subìte (22 delle prime e 15 delle seconde alla Dacia Arena dai bianconeri contro le 13 messe a segno e 21 incassate dai lombardi lontano da casa). Udogie e compagni nelle ultime cinque partite hanno conquistato otto punti mentre la formazione guidata da Palladino ne ha messi insieme cinque. Per le quote i favori del pronostico sono per l’Udinese, una scelta che nel complesso sembra si possa condividere.