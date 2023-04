Pronostici Serie A, Lazio-Juventus: quote molto equilibrate

In Serie A il match più importante di questo fine settimana mette di fronte la Lazio e la Juventus . L’undici di Maurizio Sarri sta attraversando un periodo di forma a dir poco sorprendente: Zaccagni e soci dopo aver perso per 2-0 in casa contro l’ Atalanta non hanno più subito gol riuscendo così a centrare la vittoria in 5 delle successive 6 giornate.

Anche la “Vecchia Signora” sembra essere un vero e proprio treno in corsa, i bianconeri di Massimiliano Allegri nelle precedenti 8 apparizioni in campionato hanno effettuato soltanto una fermata (contro la Roma proprio all’Olimpico) mentre nei restanti 7 incontri sono riusciti sempre a conquistare l’intera posta in palio.

Il possibile risultato esatto di Lazio-Juventus

Per le quote il confronto tra le due compagini si preannuncia molto equilibrato, il segno 1 paga mediamente 2.75 mentre il “2” si gioca a 2.80. La “X” che con i bianconeri in campo non esce dalla 19ª giornata triplica una qualsiasi puntata.

La Lazio nelle ultime 7 gare disputate ha sempre regalato il No Goal, l’esito opposto in controtendenza paga doppio. Interessante poi notare come la Juventus non faccia registrare il cluster “1-1; 2-1; 1-2; 2-2” da ben 22 incontri consecutivi. Al termine di questa sfida una tale opzione garantirebbe un moltiplicatore pari a 2.80.