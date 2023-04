Serie B, Sudtirol-Bari: statistiche e pronostico

Sudtirol-Bari, fai il tuo pronostico

Quarta contro terza, che equilibrio!

La squadra di Bisoli è uscita indenne anche da Cagliari, dimostrando ancora una volta la capacità di far punti anche quando la situazione sembra compromessa. Il Bari (7 Under 2,5 e 6 No Goal di fila) ha avuto la meglio sul Benevento solo dopo che i campani hanno cominciato a perdere pezzi (hanno chiuso in 9 al San Nicola). Partita in cui può succedere di tutto, la squadra di Bisoli pareggia spesso e volentieri mentre i pugliesi non dividono la posta in trasferta dal 17 dicembre (Reggina-Bari 0-0).

In un match così equilibrato non si può escludere l'opzione Multichance X primo tempo o X finale a quota 1.50.