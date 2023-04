Pronostici Champions League, le statistiche di Benfica-Inter

L'Inter è giunta alla fase eliminatoria del torneo grazie al secondo posto conquistato nel gruppo C. Lautaro Martinez e compagni nelle 6 gare disputate nella fase a giorni hanno fatto registrare 3 vittorie (Plzen battuto prima per 2-0 in trasferta e poi per 4-0 in casa mentre i restanti 3 punti sono arrivati grazie all'1-0 con il Barcellona), un pareggio (3-3 al "Camp Nou" con i blaugrana) e due sconfitte (entrambe contro il Bayern).

Il Benfica si trova al comando della classifica del campionato portoghese. La squadra allenata da Roger Schmidt davanti al proprio pubblico ha centrato il successo in - match su 14. Per le quote i padroni di casa partono leggermente con i favori del pronostico, l'1 paga mediamente 2.20 mentre il "2" si gioca a 3.30. La possibilità che i nerazzurri riescano ad uscire imbattuti dal "da Luz" è proposta a 1.65, il Goal al triplice fischio dell'arbitro moltiplica la posta per 1.93.