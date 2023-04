Scommesse Champions League, il pronostico di Real Madrid-Chelsea

Real Madrid-Liverpool, fai il tuo pronostico

Real a segno almeno due volte? Ecco la quota

La prestazione “formato Champions” il Real l’ha fatta vedere in semifinale di Copa del Rey umiliando il Barcellona al Camp Nou: 0-4! Sulla scorta di quella esibizione i Blancos non dovrebbero avere grossi problemi a far loro il primo round contro una formazione a dir poco deludente in questa stagione.

Il club londinese sembra lontano anni luce dalla squadra che un anno fa, sempre ai quarti di Champions, costringeva il Real ai supplementari per qualificarsi al turno successivo.

Bookie concordi nell’assegnare al Real il ruolo di favorito in questo match d’andata. L’1 si gioca a 1.70, l’Over 1,5 Casa paga 1.82. La difesa dei Blues offre davvero poche garanzie e il Madrid può approfittarne per andare a segno almeno due volte.