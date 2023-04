Quarti di Europa League, quote e pronostico di Feyenoord-Roma

Ancora il Feyenoord . Dopo Salisburgo e Real Sociedad il cammino della Roma in Europa League si incrocia, nei quarti di finale , con quello degli olandesi battuti in finale di Conference League lo scorso anno. La squadra di Slot è prima in Eredivisie dove ha da poco annichilito il Waalwijk con un netto 5-1. Negli ottavi , invece, ha sistemato la pratica Shakhtar con sette reti segnate a Rotterdam dopo l'1-1 dell'andata sul neutro di Varsavia.

Feyenoord-Roma, fai il tuo pronostico

Le quote sorridono agli uomini di Slot

Non c'è davvero il rischio che Mourinho possa sottovalutare una squadra desiderosa di rivincita, spinta da un ambiente caldissimo. Nella fase a gironi gli olandesi hanno affrontato l'altra squadra capitolina, la Lazio, battendola 1-0 con un gol (molto contestato) nella ripresa di Gimenez.

La Roma in questa fase ad eliminazione diretta ha stretto un patto d'acciaio con gli esiti No Goal e Under 2,5 e le quote vanno proprio in questa direzione. Quanto all'1X2 finale è il Feyenoord a partire favorito: il segno 1 è proposto a 2.30, la Roma insegue a 3.30 che è anche la quota prevista per il segno X.

Nelle trasferte europee della Roma i primi tempi sono stati caratterizzati da un gol al massimo (Under 1,5 primo tempo). Equilibrio al riposo? L'X al termine della prima frazione si gioca a 2.00.