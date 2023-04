Spezia-Lazio, ecco il pronostico e le statistiche del match

Serie A hanno sorriso senza dubbio alla Maurizio Sarri grazie al 2-1 inflitto alla Juventus e ai contemporanei passi falsi di Milan (0-0 in casa contro l'Empoli) e Inter (1-1 sul campo della Salernitana) si trova ben salda al secondo posto in classifica. I risultati della 29ª giornata dihanno sorriso senza dubbio alla Lazio . La compagine allenata dagrazie al 2-1 inflitto allae ai contemporanei passi falsi di(0-0 in casa contro l') e(1-1 sul campo della) si trova ben salda al secondo posto in classifica.

A 9 giornate dal termine però la lotta per partecipare alla prossima edizione della Champions League rimane ancora apertissima e quindi per Luis Alberto e compagni non è di certo giunto il momento di tirare i remi in barca.

Il club biancoceleste questo fine settimana gioca contro uno Spezia che in casa ha perso soltanto 4 match su 15. I liguri con 16 reti all'attivo e 21 al passivo hanno conquistato 17 punti davanti al proprio pubblico (3 vittorie e 8 pareggi).

Sarri in trasferta (8 successi, 4 pareggi e 2 ko) viaggia a una media di 1,5 gol segnati e 0,5 reti subite a partita. La Lazio in questa stagione vanta il secondo miglior rendimento esterno del campionato. L'undici diin trasferta (8 successi, 4 pareggi e 2 ko) viaggia a una media di 1,5 gol segnati e 0,5 reti subite a partita.

Biancocelesti favoriti, scopri il pronostico

Al "Picco" le quote pendono tutte dalla parte della formazione ospite, il segno 2 è in lavagna a 1.70 mentre l'1 si gioca a

circa 4.75. In alternativa al "2" si può provare la prudente "combo" che lega la doppia chance X2 all'Over 1,5. Intriga il cluster "0-2; 1-2; 0-3; 1-3" proposto mediamente a 2.95.