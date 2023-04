I pronostici dello Scomm sui marcatori di Serie A: Theo, Raspadori e...

Continua il nostro viaggio in compagnia di un tipster d’eccezione: Lo Scomm . La 30ª giornata di Serie A scatta venerdì alle 18.30 con Cremonese-Empoli e si chiude lunedì con Fiorentina-Atalanta . Il tipster, seguito sul suo profilo Instagram da oltre trecentomila followers, propone i suoi consigli sui marcatori a beneficio degli utenti del sito Tuttosport.com . Tante indicazioni interessanti, così come le quote associate ai gol dei giocatori.

Spezia-Lazio

Sia Sarri che lo staff biancoceleste hanno fatto intendere che Immobile è una risorsa e va gestito sul piano fisico. Ma, appunto, è una grande risorsa e ha ancora diversi gol in canna da qui a fine campionato. Uno di questi potrebbe arrivare contro lo Spezia, Immobile si gioca marcatore a 2.25.

Bologna-Milan

Un esterno a tutta fascia è sempre un’opzione da tenere d’occhio, specie se risponde al nome di Theo Hernandez. Quanto paga una sua rete al Dall’Ara di Bologna? Ben 7 volte la posta. Una “sorpresa” da provare.

Napoli-Verona

Giacomo Raspadori è tornato a disposizione del Napoli dopo l’infortunio e, complici le assenze degli attaccanti “di peso” del Napoli, dovrebbe avere la sua chance contro il Verona. Una chance da sfruttare con un gol, noi ci crediamo e puntiamo sul “Jack” a quota 3.

Inter-Monza

Correa è un altro giocatore che dovrebbe avere minutaggio in questo turno di campionato. Il pupillo di Simone Inzaghi si gioca marcatore a 3.75 contro il Monza.

Sassuolo-Juventus

Partendo dal presupposto che il Sassuolo ha le carte in regola per segnare almeno una rete alla Juve, occhi puntati su Domenico Berardi. Il faro del gioco di Dionisi, rigorista designato, ha segnato finora 6 reti in questo campionato. Il sigillo numero 7 è in lavagna a 3.75. Sfida che per la Juve cade a cavallo del doppio impegno in Europa League contro lo Sporting Lisbona.

Fiorentina-Atalanta

Partita in programma lunedì sera al Franchi che chiude la 30ª giornata di Serie A. Anche la Fiorentina come la Juventus deve destreggiarsi tra il doppio impegno campionato/Europa mentre la Dea di Gasperini è “esente da coppe” e, visto che davanti non volano, ha ancora a portata di mano il quarto posto. Nelle fila dell’Atalanta il giocatore da tenere d’occhio in chiave “+3” è Lookman, il miglior marcatore dei bergamaschi con 13 reti all’attivo. Uno che sa far male anche da subentrato (come contro la Cremonese), una sua rete al Franchi è bancata a 3.50.