Bologna-Milan: quote, pronostico e statistiche

Bologna in corsa per un posto in Europa (anche se in una competizione “minore” sarebbe sempre un traguardo di prestigio per gli emiliani) e Milan impegnato sia a conquistare un posto nella prossima Champions che a difendere l’1-0 sul Napoli maturato nell’andata dei quarti dell’attuale Champions (con il ritorno in programma soltanto tra qualche giorno).

Con queste premesse la sfida tra rossoblù e rossoneri si presenta molto più incerta di quanto sarebbe potuta essere in circostanze differenti. Come se non bastasse vale la pena ricordare che il Bologna, di recente, ha battuto prima l’Inter (in casa), ha poi pareggiato con la Lazio e, addirittura, all’ultima uscita è andata a vincere a Bergamo con l’Atalanta.

Il Milan, e questo è clamoroso, nelle ultime cinque gare di campionato ha battuto soltanto il Napoli (al Maradona) pareggiando in casa contro Salernitana ed Empoli e perdendo a Firenze e a Udine contro Fiorentina e Udinese.

Milan favorito ma... ecco l'alternativa al segno 2

Le quote, nonostante tutto, concedono al “2” qualche possibilità in più rispetto agli altri due esiti ma, forse, pensando anche a risparmiare le energie (questo dovrebbe valere per la squadra di Pioli), più che guardare all’1X2 si potrebbe pensare ad un meno faticoso (ma non meno probabile) “Under 2,5”.