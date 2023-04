Pronostico Napoli-Verona: quote ok per i partenopei

La squadra allenata da Luciano Spalletti nelle 14 gare disputate al "Maradona" ha conquistato i 3 punti in ben 11 occasioni. Kvitcha Kvaratskhelia e compagni davanti al proprio pubblico viaggiano a una media di 2,35 gol segnati a partita.

In trasferta il Verona non ha ancora mai vinto, l'Hellas fuori casa vanta soltanto 5 punti totalizzati in 14 match (5 pareggi e 9 sconfitte con solo 7 reti realizzate e 20 subite).

Ecco il "ritardo" dei partenopei, scopri il pronostico

Il Napoli anche senza Victor Osimhen dovrebbe avere le carte in regola per vincere l'incontro. Il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro moltiplica la posta per circa 1.50 mentre l'1 primo tempo (esito mai uscito con gli azzurri in campo nelle precedenti 7 giornate del torneo) regala un moltiplicatore pari a 1.90.

Da notare poi che i partenopei nelle ultime 7 sfide disputate al "Maradona" o sono rimasti a secco oppure hanno sempre realizzato 2 o 3 gol. In questo match il Multigol Casa 2-3 si gioca a 2.05