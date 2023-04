Serie A, i pronostici di Pengwin: l'analisi del tipster su Inter-Monza

Alle 20.45 di sabato sera l’ Inter scende in campo contro il Monza per conquistare tre punti fondamentali nella corsa Champions . Ecco l' analisi e il pronostico di Pengwin , il tipster più seguito d'Italia con un esercito di 816 mila followers sempre attento ai contenuti pubblicati sul suo profilo Instagram .

Inter: dopo la Champions il campionato

In un momento difficile della stagione, con la squadra che non riesce a trovare continuità nei risultati, i nerazzurri hanno sbancato il Da Luz per 0-2, mettendo un piede in semifinale di Champions League in attesa del ritorno.

La squadra allenata da Simone Inzaghi ha giocato una partita pressochè perfetta ma adesso il compito è tornare a vincere in campionato per riprendersi un posto in zona Champions. Avvio di stagione complicato per il Monza ma con l’arrivo di Palladino in panchina quella brianzola si è rivelata una delle mine vaganti del campionato, riuscendo a portarsi tranquillamente a metà classifica e “dimenticandosi” completamente della lotta salvezza.

Ultime quattro gare senza vittorie per i brianzoli, che dopo il pari dell’andata potrebbero fare un altro scherzetto a un’Inter che comunque sta ancora andando a singhiozzo sotto il profilo dei risultati.

L’Inter è inevitabilmente chiamata a fare la partita, cercando magari di indirizzarla sin da subito sui propri binari in modo tale da potersi poi concedere il lusso di gestire le energie in vista della sfida di mercoledì di Champions. Il Monza visto nell’ultimo periodo sembra aver leggermente staccato la spina, per questa ragione optiamo sul Multigol Casa 2-4 (Inter a segno da dua a quattro volte), che da inizio anno i nerazzurri a San Siro hanno fatto registrare solo due volte contro Udinese (3-1) e Lecce (2-0).

Napoli-Verona: pensieri europei vs salvezza

Il Napoli ha vinto nell’ultimo turno contro il Lecce una gara molto complessa, spuntandola solo grazie alla rocambolesca autorete di Gallo. La squadra di Spalletti, ormai in testa con ampio margine di vantaggio, ha la testa già alla gara di martedì contro il Milan, dove dovrà ribaltare l’1-0 subito all’andata. Turnover in vista, con Osimhen ancora assente.

Il Verona nell’ultimo turno ha vinto contro il Sassuolo nel finale grazie all’eurogol di Gaich e resta così a 4 punti dallo Spezia, ultima squadra salva al momento. Scaligeri che andranno a Napoli consapevoli di essere inferiori ma provando a mettere in campo tutta la loro intensità e voglia di recuperare punti.

Per questa ragione andiamo su un esito "Squadra Casa vince a 0: No". Questa gara per il Napoli potrebbe essere molto più complessa di quello che dice la carta.

Bologna-Milan: rossoneri con la testa altrove

Il Bologna continua a stupire nell’ultimo periodo tanto che nell’ultimo turno ha annichilito l’Atalanta con un perentorio 0-2 al Gewiss. La squadra è imbattuta nelle ultime 4 di A e ha collezionato due vittorie nelle ultime due gare giocate, portandosi a sole 5 lunghezze proprio dalla Dea sesta.

Il Milan dopo il pari contro l’Empoli si preparerà a giocare questa sfida verosimilmente con una formazione un po' rimaneggiata, visto che martedì i rossoneri saranno attesi a Napoli per il ritorno dei quarti di finale di Champions. Il Diavolo deve stare attento a non perdere punti in chiave Champions ma le "riserve" non hanno dimostrato affidabilità fino al momento.

Per questa ragione andiamo su un Multigol Casa 1-2, ovvero Bologna a segno minimo una, massimo due volte contro i rossoneri.

