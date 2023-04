Scommesse Serie A, ecco le quote di Sassuolo-Juventus

La Juventus torna a giocare in campionato dopo aver battuto per 1-0 lo Sporting Lisbona in Europa League . Ancora una trasferta per la " Vecchia Signora " che dopo aver perso per 2-1 sul campo della Lazio proverà a rialzare la testa contro il Sassuolo .

I bianconeri nelle 14 gare disputate lontano dai lidi amici hanno fatto registrare 7 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte (13 gol fatti e 12 subiti) mentre il ruolino di marcia interno dei neroverdi recita 6 successi, 3 pareggi e 6 ko.

Non c'è mai una via di mezzo

La Juventus in campionato non regala il segno X in trasferta dal lontano 3 settembre scorso, un pareggio (1-1 con la Fiorentina) che venne a pochi giorni di distanza dallo 0-0 ottenuto sul campo della Sampdoria. Le quote di questo incontro sorridono ai bianconeri (il "2" è in lavagna a 2.05 mentre l'1 paga circa 3.70) ma per non trascurare il "ritardo" di Vlahovic e compagni è lecito provare la "combo" che lega la doppia chance X2 al Multigol 1-4.